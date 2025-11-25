كلاكيت تاني مرة، ضبط شخص حاول انتحال صفة ناخب باستخدام بطاقة آخر في كفر الشيخ

18 حجم الخط

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية شخصا أثناء محاولته الدخول للجنة للإدلاء بصوته الانتخابى وبحوزته بطاقة شخصية ملك لآخر بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط محاولة انتحال صفة ناخب باستخدام بطاقة شخصية ملك لشخص آخر بكفر الشيخ

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة قلين بمحافظة كفرالشيخ من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) حال محاولته الدخول للجنة للإدلاء بصوته الانتخابى وبحوزته بطاقة شخصية ملك لآخر.

وبمواجهته اعترف بتحصله عليها من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) تم ضبطه، وبحوزته عدد من الكروت الدعائية لصالح أحد المرشحين.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

