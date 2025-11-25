الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط محاولة انتحال صفة ناخب باستخدام بطاقة شخصية ملك لشخص آخر بكفر الشيخ

ضبط المتهمين، فيتو
ضبط المتهمين، فيتو
18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، حاول أحدهما الإدلاء بصوته الانتخابى باستخدام بطاقة شخصية ملك لآخر بمنطقة سيدى سالم محافظة كفر الشيخ.

 

 ضبط 3 أشخاص حاول أحدهما الإدلاء بصوته الانتخابى باستخدام بطاقة شخصية ملك لآخر بكفر الشيخ

 

تقدم أحد المستشارين "رئيس إحدى اللجان الانتخابية " بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ بمذكرة تفيد قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بمحاولة الإدلاء بصوته الانتخابى بإستخدام بطاقة شخصية ملك لآخر، وبمواجهته اعترف بتحصله على البطاقة من (أحد الأشخاص) تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى وعدد من الكروت الدعائية لصالح أحد المرشحين.

وتمكن رجال الأمن من ضبط مالك البطاقة الشخصية المشار إليها (عامل، مقيم بذات المركز).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ سيدى سالم محافظة كفر الشيخ سيدي سالم

مواد متعلقة

النيابة تحقق، ضبط سيدة بكفر الشيخ توزع سلعا تموينية مقابل التصويت لصالح مرشح

انتخابات النواب 2025، توافد الناخبين على لجان الاقتراع بكفر الشيخ

الأكثر قراءة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية غدا الأربعاء

تفسير رؤية مدير المدرسة في المنام وعلاقتها بصفقات كبيرة فى العمل

أول طعن بدائرة الباجور فى المنوفية، مرشح يطعن على خروقات انتخابية ويوثقها بمحضر رسمي وفلاشة (مستند)

الائتلاف المصري: تزايد حركة نقل الناخبين إلى محيط اللجان في المناطق الريفية

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 9

مجلس الذهب العالمي: توقعات بوصول سعر الأوقية إلى 5000 دولار لهذا السبب

نداء الكنانة 1، قصة بيان ضد مصر استعان به ترامب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى الصلاة على وقتها؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

دار الإفتاء توضح مدى صحة عبارة: "لا شرع إلا بنص"

ما حكم "العَضَّامة" ونقل رفاة الموتى؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية