ضبط محاولة انتحال صفة ناخب باستخدام بطاقة شخصية ملك لشخص آخر بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 3 أشخاص، حاول أحدهما الإدلاء بصوته الانتخابى باستخدام بطاقة شخصية ملك لآخر بمنطقة سيدى سالم محافظة كفر الشيخ.

تقدم أحد المستشارين "رئيس إحدى اللجان الانتخابية " بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بمحافظة كفرالشيخ بمذكرة تفيد قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز) بمحاولة الإدلاء بصوته الانتخابى بإستخدام بطاقة شخصية ملك لآخر، وبمواجهته اعترف بتحصله على البطاقة من (أحد الأشخاص) تم ضبطه، وبحوزته مبلغ مالى وعدد من الكروت الدعائية لصالح أحد المرشحين.

وتمكن رجال الأمن من ضبط مالك البطاقة الشخصية المشار إليها (عامل، مقيم بذات المركز).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



