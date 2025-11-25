ضبط شخص وسيدة بتهمة شراء أصوات الناخبين في منشأة ناصر 

18 حجم الخط

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصًا وسيدة أثناء توزيع رشاوى مالية على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشحين بمنطقة منشأة ناصر.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة من ضبط (سيدة وشخص) بمحيط الدائرة وبحوزتهما عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة باثنين من المرشحين وصور لبطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين ومبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشحين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



