فادي خفاجة يستأنف على حكم حبسه بتهمة سب مجدي كامل

تقدم الفنان فادي خفاجة، باستئناف على الحكم الصادر ضده في القضية المتهم فيها بسبّ وقذف الفنان مجدي كامل، زوج الفنانة مها أحمد، والقاضي بمعاقبته بالحبس 6 أشهر وتغريمه 20 ألف جنيه لإيقاف الحكم. 

وخلال جلسات القضية التي تداولتها المحكمة الاقتصادية، طالب دفاع الفنان مجدي كامل، بتعويض مدني قدره 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن ما صدر عن المتهم تسبب في أضرار نفسية ومعنوية جسيمة لموكله، كما التمس من المحكمة توقيع أقصى العقوبة على الفنان فادي خفاجة.

كانت جهات التحقيق قد أحالت الفنان فادي خفاجة إلى المحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بسب وقذف الفنان مجدي كامل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يُذكر أن فادي خفاجة واجه خلال الفترة الأخيرة سلسلة من الأزمات الشخصية، وأصبح نشاطه الفني محدودًا، في مقابل تزايد ظهوره على تطبيق "تيك توك"، حيث يشارك جمهوره مقاطع فيديو بشكل متكرر.

الجريدة الرسمية