القبض على 3 أشخاص لتوزيع رشاوى مالية على المواطنين للتصويت لصالح مرشح بالشرابية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخصين وسيدة لقيامهم بتوزيع رشاوى مالية على المواطنين للتصويت لصالح المرشح بمنطقة الشرابية.

 

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة من ضبط (شخصين وسيدة) بمحيط الدائرة وبحوزتهم عدد من كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين وصور لبطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين ومبالغ مالية لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح المرشح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

 

 

