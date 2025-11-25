القبض على 4 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين بروض الفرج

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة المنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص بحوزتهم كروت دعاية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح إحدى المرشحات بمنطقة روض الفرج.

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة روض الفرج بالقاهرة من ضبط (4 أشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزتهم كروت دعاية ومبالغ مالية؛ تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين أثناء ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح إحدى المرشحات.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



