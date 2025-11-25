القبض على شخص بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين بالغربية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين، حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة المحلة فى محافظة الغربية.

ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين بالغربية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.