حوادث

القبض على شخص بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص بحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين، حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين بمنطقة المحلة فى محافظة الغربية.

 

ضبط شخص بحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين بالغربية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته بطاقات شخصية ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالح أحد المرشحين.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الجريدة الرسمية