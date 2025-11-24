رصدنا توزيع أموال خارج اللجان، رئيس المجلس القومي للمرأة بالمنوفية تكشف مخالفات بعض المرشحين (فيديو)

18 حجم الخط

قالت الدكتورة سحر عبد الستار، رئيس المجلس القومي للمرأة بالمنوفية، إنه تم رصد عدد من الوقائع والمخالفات خلال العملية الانتخابية ببعض دوائر المحافظة، وتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأوضحت أنه تم رصد قيام بعض الأشخاص بتوزيع مبالغ مالية تتراوح بين 200 و300 جنيه خارج عدد من اللجان في بعض الدوائر الانتخابية بمحافظة المنوفية، وذلك في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين، مؤكدة أنه تم توثيق هذه الحالات وإخطار الجهات المختصة.

كما أشارت إلى أنه تم رصد مرشح فردي بدائرة شبين الكوم ادعى منعه من دخول إحدى اللجان ونشر فيديو عبر صفحته الشخصية، وتبين بعد مراجعة الواقعة أنه لا صحة لهذه الادعاءات، وأن دخول اللجان يتم وفق الضوابط المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضافت رئيس المجلس أنه تم كذلك ضبط عدد من السيدات بحوزتهن عدة بطاقات شخصية، وتم توضيح أن هذا الأمر غير قانوني، وأن لكل مواطنة صوت واحد فقط ولا يجوز حمل أو استخدام بطاقات تخص غيرها.

وأكدت الدكتورة سحر عبد الستار أنه تم إخطار المجلس بالقاهرة بكل ما تم رصده، ومن ثم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان شفافية العملية الانتخابية وحماية حق الناخب في اختيار ممثليه بحرية تامة.

وأكدت في ختام تصريحاتها أن المجلس القومي للمرأة مستمر في متابعة سير العملية الانتخابية، وسيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد أي محاولة للتأثير على تصويت النساء أو الناخبين بشكل عام.

