الأمن يكشف غموض اختفاء طالب بروض الفرج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة تغيب طالب بمنطقة روض الفرج، وتبين هروبه الى محافظة الإسكندرية.

ومن جانبها، رصدت أجهزة الأمن، منشور يتضمن استغاثة أحد الأشخاص بشأن تغيب نجل شقيقته بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة روض الفرج بلاغًا من سائق مقيم بالدائرة يفيد بتغيب نجله البالغ من العمر 16 سنة عقب خروجه لحضور درس.

وعقب إجراء التحريات، تمكن رجال الشرطة من  تحديد مكان تواجد الطالب بدائرة قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، وبسؤاله أقر بأنه ترك المنزل نتيجة مروره بضائقة نفسية. 

وتم تسليمه لأهليته مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

