القبض على شخصين بتهمة شراء أصوات الناخبين في الزاوية الحمراء

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرة أمن القاهرة القبض على شخصين، لقيامهما بجمع بطاقات شخصية بالمواطنين، لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين مقابل مبالغ مالية بمنطقة الزاوية الحمراء.

 

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله قيام شخصين بجمع بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين، لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين بالقاهرة مقابل مبالغ مالية.

تم ضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو " لأحدهما معلومات جنائية " وذلك حال تواجدهما بأحد المخازن بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة.

 

وعثر بحوزتها على (بطاقات شخصية لعدد من المواطنين - مبلغ مالى)، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

