حوادث

مصرع وإصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين أعلى الطريق الإقليمي

 لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين إثر حادث تصادم تريللا وسيارة بيجو أعلى الطريق الإقليمى، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


حادث الطريق الإقليمي اليوم 

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من من الأهلي بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريللا وسيارة بيجو أعلى الطريق الاقليمى، مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثتين إلى المشرحة.
 


وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق.

