الجمعة 05 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس أعضاء شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس شبكة للتسول في
حبس شبكة للتسول في القاهرة 4 أيام، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة مكونة من 12 رجلًا وسيدة لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال، 5 سيدات – لـ 8 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 13 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

القبض على بلوجر لبث فيديو تسول واستغلال مريضة 

وفي سياق منفصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بحدوث مشادة كلامية بين (أحد الأشخاص)، و(سيدة "صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى") مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.. لقيام الأخيرة بتصوير مقاطع فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول (مسنة "تعاني من مرض الزهايمر") والادعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين.

txt

كشف ملابسات فيديو أعمال تسول بالجيزة وضبط المتورطين

txt

ضبط تشكيل عصابي يستغل 18 طفلًا في أعمال تسول وبيع سلع بالجيزة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة لمباحث رعاية الأحداث الشرطة المتخصصة التسول

الأكثر قراءة

شماريخ وألعاب النارية، بني صالح بالفيوم تحتفل بتقدم مرشحها في الحصر العددي بجولة الإعادة

سر تأخر إعلان الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى في قنا

ارتفاع البتلو والكندوز وانخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ في الجوافة واليوسفي وانخفاض الفراولة

من 19 إلى 30، إدارة ترامب تخطط لزيادة الدول المشمولة بـ"حظر السفر"

الإعادة على مقعد واحد، نتائج الحصر العددي لانتخابات الإعادة بالدائرة الأولى بالفيوم

وجوه بائسة وغيبوبة من الصدمة، شاهد ما حدث في لقاء محافظ الدقهلية بأصحاب محال "سوق الخواجات"

الحصر العددي لانتخابات الإعادة في الدائرة الثالثة في أسيوط

خدمات

المزيد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري (آخر تحديث)

آخر تطورات أسعار الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

انخفاض 5 أنواع، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أغلى 10 لاعبين في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 5 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads