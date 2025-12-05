حبس أعضاء شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

18 حجم الخط

أصدرت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة مكونة من 12 رجلًا وسيدة لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال، 5 سيدات – لـ 8 منهم معلومات جنائية) لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 13 حدثًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض على بلوجر لبث فيديو تسول واستغلال مريضة

وفي سياق منفصل، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بحدوث مشادة كلامية بين (أحد الأشخاص)، و(سيدة "صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعى") مقيمين بدائرة قسم شرطة 15 مايو.. لقيام الأخيرة بتصوير مقاطع فيديوهات تظهر خلالها رفقة والدة الأول (مسنة "تعاني من مرض الزهايمر") والادعاء بكونها والدتها وطلب الدعم من المتابعين لتتمكن من الإنفاق عليها لتحقيق أرباح مادية وزيادة عدد المتابعين.

