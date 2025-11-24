الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
حوادث

أمن القاهرة يكشف حقيقة شراء أصوات الناخبين لصالح أحد مرشحي مجلس النواب بالزاوية الحمراء

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب وجود تلاعب وشراء أصوات الناخبين لصالح أحد مرشحى مجلس النواب بالقاهرة، وتبين حدوث مشاجرة بين شقيق أحد المرشحين وموظفين بمنطقة الزاوية الحمراء.
 

تلاعب وشراء أصوات الناخبين بالزاوية الحمراء

رصدت مديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن ادعاء صاحب الحساب وجود تلاعب وشراء أصوات الناخبين لصالح أحد مرشحى مجلس النواب بالقاهرة.


بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من الأهالى بوجود مشاجرة ومصابين أمام إحدى اللجان بدائرة القسم.


وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول (شقيق أحد المرشحين) وطرف ثان (موظفين "أحدهما مصاب بسحجات بالجسم") تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب مما أدى لحدوث إصابة أحدهم المنوه عنها، وذلك حال سيرهم أمام إحدى اللجان الانتخابية.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

