أخبار الحوادث اليوم: القبض على شاب اعتدى على فتاة وقيدها بالحبال داخل تروسيكل.. اعترافات صادمة للمتهمين بشأن جريمة قتل "فتاة البرميل".. مصرع طفلتين في حريق داخل مدرسة بأكتوبر

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الشرقية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على شاب بعد أن قيـد فتاة داخل تروسيكل والاعتداء عليها بالضرب باستخدام كوب زجاجي، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس والوجه.

أصيب 4 فتيات في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بوصلة دهشور، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كشفت النيابة العامة بجنوب الجيزة تفاصيل مأساوية في اعترافات المتهمين في قضية "فتاة البرميل" التي عُثر على جثتها داخل برميل في إحدى الشقق المغلقة ببولاق الدكرور.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل غرفة بمدرسة بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرع طفلتين إثر إصابتهما بحالة إختناق، وتم نقل الجتين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

لقي شاب مصرعه، إثر مشاجرة بين شخصين في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز ومدينة قنا، وتم نقل الجثة إلي مستشفى قنا العام.

كشف مصدر أمني بالإسكندرية، حقيقة مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت خلاله تعرض أحد الأشخاص حال تواجده خارج البلاد، لتهديد من ضابط شرطة بإلقاء القبض عليه حال عودته للبلاد إذا لم ينفصل عن زوجته.

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، ثالث جلسات محاكمة المذيعة سارة خليفة و27 آخرين، بتهمة جلب وتصنيع المواد المخدرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديًا على شخص من ذوي الهمم في دمياط، مما أدى لسقوطه أرضًا.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على نصّاب بالجيزة استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى؛ وتضمن الادعاء بقيام قوة أمنية بالشرقية بالقبض على أحد الأشخاص وتفتيش مسكنه والاستيلاء على مبلغ مالى منه دون وجه حق.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، ضمن جهود حماية الطفولة ومنع الممارسات التي تُعرض القُصّر للخطر.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص"، تحسبًا لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة - برامج سياحية).

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم باستدراج صاحب شركة لمستحضرات التجميل، وسرقته تحت تهديد السلاح بـ منطقة المقطم.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو يزعم قيام شخصين يستقلان سيارة "فان" بتمزيق لافتة دعائية لأحد المرشحين لمجلس النواب بالقاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل فيديو طرد شخص وزوجته لوالدته المسنة والتعدى عليها بالدقهلية ، إثر خلافات بينهم على الميراث.

