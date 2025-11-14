الأمن يكشف تفاصيل فيديو طرد شخص وزوجته لوالدته المسنة والتعدي عليها بالدقهلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل فيديو طرد شخص وزوجته لوالدته المسنة والتعدى عليها بالدقهلية ، إثر خلافات بينهم على الميراث.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر إحدى السيدات (مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) من قيام نجلها وزوجته بالتعدى عليها وكريمتها بالضرب وإحداث إصابتها وطردها من المنزل على إثر خلافات الميراث.

وبالفحص، تبين أن الخلافات محرر بشأنها عدة محاضر، وبتاريخ 10 /9 /2025 صدر حكم قضائى لصالح الشاكية بتمكينها من المنزل، وبتاريخ 28 /10 /2025 تبلغ منها بقيام المشكو فى حقهما بطردها من المنزل.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما وتولت النيابة العامة التحقيق.

