الجمعة 14 نوفمبر 2025
محافظات

الأمن يفحص مقطعًا صادمًا يوثق تعذيب فتاة داخل تروسيكل في الشرقية

فيديو متداول لشاب
فيديو متداول لشاب وهو يوثق فتاة بالحبال،فيتو
شهدت محافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع، عقب تداول مقطع فيديو صادم يُظهر شابًا يعتدي بالضرب على فتاة، ويقوم بتوثيقها بالحبال داخل تروسيكل مخصص لجمع القمامة، وسط مزاعم بأن الواقعة جرت بأحد شوارع مدينة الزقازيق.

الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد سيارة بطالب واعتدائه عليه في الشرقية

فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، مؤكدين أن الحادث وقع في منطقة تابعة لمدينة الزقازيق، مطالبين بسرعة التحقق من ملابساته وضبط المتهم. 

اعتداء يثير الغضب الشعبي.. شاب يربط فتاة بالحبال داخل تروسيكل في الشرقية،فيتو
مشاهد عنف قاسية 

وأثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي، لما تضمنه من مشاهد عنف قاسية.

 

فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم 

هذا وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم والفتاة وظروف الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.

الجريدة الرسمية