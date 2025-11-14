الجمعة 14 نوفمبر 2025
حوادث

ضبط نصَّاب بالجيزة استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على نصّاب بالجيزة استولى على أموال المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للخارج.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص المقيم بالجيزة بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل خارج البلاد على خلاف الحقيقة، مع الترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته عقود عمل منسوبة لعدد من الشركات الأجنبية، وطلبات التحاق خالية البيانات، وهاتف محمول تبين باحتوائه على دلائل رقمية تثبت نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال. 

وبمواجهته أقر بتفاصيل جرائمه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية