خلاف على الميراث ينتهي بسحل عامل في دمياط

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديًا على شخص من ذوي الهمم في دمياط، مما أدى لسقوطه أرضًا.

الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدى على شخص من ذوي الهمم بدمياط

وبالفحص تبين، تلقى مركز شرطة فارسكور بدمياط بلاغًا بحدوث مشاجرة بين عامل من ذوي الهمم ونجل شقيقته لخلافات حول الميراث، قام على إثرها الأخير بالتعدي على الأول دون حدوث إصابات.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم استدعاء الطرف الأول الذي أقر بتصالحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.