حوادث

خلاف على الميراث ينتهي بسحل عامل في دمياط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تعديًا على شخص من ذوي الهمم في دمياط، مما أدى لسقوطه أرضًا. 

الأمن يكشف تفاصيل فيديو التعدى على شخص من ذوي الهمم بدمياط

وبالفحص تبين، تلقى مركز شرطة فارسكور بدمياط بلاغًا بحدوث مشاجرة بين عامل من ذوي الهمم ونجل شقيقته لخلافات حول الميراث، قام على إثرها الأخير بالتعدي على الأول دون حدوث إصابات.

وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، كما تم استدعاء الطرف الأول الذي أقر بتصالحهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجريدة الرسمية