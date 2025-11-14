القبض على شاب اعتدى على فتاة وقيدها بالحبال داخل تروسيكل لجمع القمامة بالشرقية

18 حجم الخط

أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الشرقية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على شاب بعد أن قيـد فتاة داخل تروسيكل والاعتداء عليها بالضرب باستخدام كوب زجاجي، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس والوجه.

الأمن يفحص مقطعًا صادمًا يوثق تعذيب فتاة داخل تروسيكل في الشرقية

شهدت محافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع، عقب تداول مقطع فيديو صادم يُظهر شابًا يعتدي بالضرب على فتاة، ويقوم بتوثيقها بالحبال داخل تروسيكل مخصص لجمع القمامة، وسط مزاعم بأن الواقعة جرت بأحد شوارع مدينة الزقازيق.

فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، مؤكدين أن الحادث وقع في منطقة تابعة لمدينة الزقازيق، مطالبين بسرعة التحقق من ملابساته وضبط المتهم.

مشاهد عنف قاسية

وأثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي، لما تضمنه من مشاهد عنف قاسية.

فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم والفتاة وظروف الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.

