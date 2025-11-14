الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على شاب اعتدى على فتاة وقيدها بالحبال داخل تروسيكل لجمع القمامة بالشرقية

فيديو متداول لشاب
فيديو متداول لشاب وهو يوثق فتاة بالحبال،فيتو
18 حجم الخط

 أكد مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الشرقية، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على شاب بعد أن قيـد فتاة داخل تروسيكل والاعتداء عليها بالضرب باستخدام كوب زجاجي، ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعي في الرأس والوجه.

الأمن يفحص مقطعًا صادمًا يوثق تعذيب فتاة داخل تروسيكل في الشرقية

 شهدت محافظة الشرقية حالة من الجدل الواسع، عقب تداول مقطع فيديو صادم يُظهر شابًا يعتدي بالضرب على فتاة، ويقوم بتوثيقها بالحبال داخل تروسيكل مخصص لجمع القمامة، وسط مزاعم بأن الواقعة جرت بأحد شوارع مدينة الزقازيق.

 

فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع على نطاق واسع، مؤكدين أن الحادث وقع في منطقة تابعة لمدينة الزقازيق، مطالبين بسرعة التحقق من ملابساته وضبط المتهم.

مشاهد عنف قاسية 

وأثار الفيديو حالة من الاستياء والغضب بين الأهالي، لما تضمنه من مشاهد عنف قاسية.

فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم 

وتعمل الأجهزة الأمنية على فحص الفيديو وتحديد هوية المتهم والفتاة وظروف الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت صحتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شاب يعتدي على فتاة بالشرقية فيديو فتاة التروسيكل اجهزة امن الشرقية حوادث وقضايا اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

واشنطن ودول عربية تدعو مجلس الأمن للإسراع بتبني مشروع القرار الأمريكي حول غزة

توقيع مذكرة تفاهم بين الصحة والشباب والرياضة لحماية الرياضيين

منتخب مصر يبحث عن أول الأهداف أمام أوزبكستان بعد 60 دقيقة

محافظ الإسكندرية: اليوم العالمي للسكري إعلاء لقيمة العلم ودوره في خدمة البشرية

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

أحمد مراد: نجاح الفيل الأزرق كرواية كان سببا في تحويلها لفيلم

غدا، محاكمة المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين داخل مدرسة بدمنهور

الأكثر قراءة

تأجيل حلقة عبدالله رشدي مع ياسمين الخطيب

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

نقيب المهندسين بالإسكندرية يعلن صرف معاش شهري لمهندس كرموز المقتول

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

ركلات الترجيح كلمة السر، تأهل المغرب والبرازيل لدور الـ 16 بمونديال الناشئين

بعد قصة حب قرابة العام، حورية فرغلي تعلن ارتباطها برجل أعمال من خارج الوسط الفني

بمشاركة شيكو بانزا، ميسي يقود الأرجنتين للفوز على أنجولا بثنائية

دورة الإمارات الودية، أوزبكستان يواصل تقدمه على منتخب مصر بعد 30 دقيقة

خدمات

المزيد

مميزات محفظة تذاكر المترو وطرق الحصول عليها وكيفية إعادة الشحن

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، تصفيات كأس العالم 2026.. البرازيل أمام السنغال وتونس وديًّا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"لا حياء في الدين" مقولة خاطئة أم صحيحة؟ رد مفاجئ من عالم أزهري (فيديو)

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية