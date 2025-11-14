ضبط 9 رجال و5 سيدات بتهمة استغلال الأطفال فى التسول بالجيزة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم استغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، ضمن جهود حماية الطفولة ومنع الممارسات التي تُعرض القُصّر للخطر.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام 9 رجال و5 سيدات، لـ7 منهم معلومات جنائية باستغلال أطفال أحداث في أعمال التسول وبيع السلع بشكل إلحاحى بنطاق محافظة الجيزة، حيث جرى ضبطهم وبصحبتهم 19 طفلا حدثا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة تلك الأنشطة.

ضبط قضايا استغلال الأحداث بالجيزة

وبمواجهتهم اعترفوا بتفاصيل نشاطهم الإجرامى في استغلال الأطفال بصورة مخالفة للقانون وتعريضهم لمخاطر صحية ونفسية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، كما جرى تسليم الأطفال لأهاليهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية المجهزة لاستقبالهم.

