الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 4 أشخاص لقيامهم باستدراج صاحب شركة وسرقته بالمقطم

ضبط المتهمين
ضبط المتهمين
18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم باستدراج صاحب شركة لمستحضرات التجميل، وسرقته تحت تهديد السلاح بمنطقة المقطم.

سرقة صاحب شركة بالمقطم 

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك شركة لمستحضرات التجميل -كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من شريكه بالعمل -متواجد خارج البلاد- أخبره خلاله بالتوجه لمقابلة 4 أشخاص لاستلام بضاعة بدائرة القسم، ولدى وصوله فوجئ بقيامهم باستيقافه وسرقته تحت تهديد السلاح، وإجباره على التواصل مع شريكه وإخباره باستلام البضاعة لتسليم قيمتها لآخر مقيم بذات الدولة.


وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة الجيزة).

وعثر وبحوزتهم على ( 2 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – كمية لمخدر الآيس - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها.


وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "المقيم بذات الدولة المتواجد بها شريك المُبلغ، جارى ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سرقة صاحب شركة بالمقطم صاحب شركة بالمقطم قسم شرطة المقطم مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة المقطم منطقة المقطم

مواد متعلقة

أخدهم في طريقه، أتوبيس طائش يدهس 4 سيارات ملاكي بالمقطم

الأمن يكشف ملابسات واقعة طمس لوحات سيارة أثناء سيرها بالمقطم

الأكثر قراءة

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

تعرف على موعد ومكان دفن جثمان محمد صبري

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

ضبط 8 عناصر إجرامية بتهمة غسل 300 مليون جنيه من حصيلة تجارة المخدرات

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

دعاء الجمعة الأخيرة من جمادى الأولى لطمأنينة القلب وسكينة البال

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية