ضبط 4 أشخاص لقيامهم باستدراج صاحب شركة وسرقته بالمقطم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 4 أشخاص لقيامهم باستدراج صاحب شركة لمستحضرات التجميل، وسرقته تحت تهديد السلاح بمنطقة المقطم.

سرقة صاحب شركة بالمقطم

تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك شركة لمستحضرات التجميل -كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بتلقيه اتصالًا هاتفيًا من شريكه بالعمل -متواجد خارج البلاد- أخبره خلاله بالتوجه لمقابلة 4 أشخاص لاستلام بضاعة بدائرة القسم، ولدى وصوله فوجئ بقيامهم باستيقافه وسرقته تحت تهديد السلاح، وإجباره على التواصل مع شريكه وإخباره باستلام البضاعة لتسليم قيمتها لآخر مقيم بذات الدولة.



وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية – مقيمون بمحافظة الجيزة).

وعثر وبحوزتهم على ( 2 فرد خرطوش – 2 طبنجة صوت – كمية لمخدر الآيس - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة)، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها.



وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر "المقيم بذات الدولة المتواجد بها شريك المُبلغ، جارى ضبطه".

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

