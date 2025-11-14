الداخلية تكشف حقيقة ادعاء ضبط مواطن والاستيلاء على أمواله بالشرقية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى؛ وتضمن الادعاء بقيام قوة أمنية بالشرقية بالقبض على أحد الأشخاص وتفتيش مسكنه والاستيلاء على مبلغ مالى منه دون وجه حق.

وبالفحص تبين عدم صحة الادعاءات المتداولة، وأن حقيقة الواقعة تعود ليوم 22 أكتوبر الماضى، حيث تم ضبط المتهم وفقًا لإجراءات قانونية مقننة، وهو عاطل له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدرى الحشيش والهيروين وسلاح نارى فرد محلى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله فى حينه.

كما تم تحديد وضبط المتحدثين فى مقطع الفيديو، وهما والد وزوجة المتهم والمقيمان بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية، واعترفا باختلاق الادعاء الكاذب بهدف التشكيك فى الإجراءات القانونية المتخذة ومحاولة الاستفادة منها قضائيًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

