الجمعة 14 نوفمبر 2025
حوادث

إصابة 4 فتيات في انقلاب سيارة أعلى الطريق بوصلة دهشور

انقلاب سيارة ملاكي
انقلاب سيارة ملاكي
أصيب 4 فتيات في حادث انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بوصلة دهشور، وتم نقل المصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق وصلة دهشور

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بوصلة دهشور، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ملاكي أعلى الطريق بوصلة دهشور؛ مما أسفر عن إصابة 4 فتيات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية