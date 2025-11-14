الجمعة 14 نوفمبر 2025
حوادث

شاحن تليفون السبب، مصرع طفلتين في حريق داخل مدرسة بأكتوبر

حريق مدرسة بأكتوبر
حريق مدرسة بأكتوبر
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق نشب داخل غرفة بمدرسة بالحى الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، مما أسفر عن مصرع طفلتين إثر إصابتهما بحالة إختناق، وتم نقل الجتين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حريق داخل مدرسة بمدينة 6 أكتوبر

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مدرسة بالحي الحادى عشر بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالجيزة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق مما اسفر عن مصرع طفلتين.

وكشفت المعاينة الأولية أن والد الطفلتين يعمل فراشا بالمدرسة، ويقيم بغرفة بداخلها برفقة أسرته، و أثناء نوم الطفلتين اللتين تبلغان من العمر الـ 5 و3 سنوات، نشب حريق داخل الغرفة، تسبب في اختناقهما ووفاتهما ولم يتمكن أي من أفراد الأسرة من إنقاذهما.

ورجحت المعاينة الأولية أن شاحن موبايل وراء اندلاع النيران داخل الغرفة بالمدرسة، ما أدى لتصاعد الدخان بصورة كثيفة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

