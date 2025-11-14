مصرع شاب برصاصة طائشة في قنا

18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه، إثر مشاجرة بين شخصين في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز ومدينة قنا، وتم نقل الجثة إلي مستشفى قنا العام.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا مفاده مصرع شخص يدعي"ح.ع"31عاما، بطلق ناري طائش إثر مشاجرة بالاسلحة النارية، أثناء تواجده للعمل بأرضه نشب خلاف بين شخصين تطو إلي اشتباك بالأيدي واستخدمت فيه الأسلحة النارية، بسبب مسقي لري الأرض الزراعية .

وعلي الفور انتقلت القوات إلي موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات، ووقف إطلاق النار.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

