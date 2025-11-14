الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب برصاصة طائشة في قنا

فيتو
فيتو
18 حجم الخط

لقي شاب مصرعه، إثر مشاجرة بين شخصين في قرية أولاد عمرو التابعة لمركز ومدينة قنا، وتم نقل الجثة إلي مستشفى قنا العام.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا مفاده مصرع شخص يدعي"ح.ع"31عاما، بطلق ناري طائش إثر مشاجرة بالاسلحة النارية، أثناء تواجده للعمل بأرضه نشب خلاف بين شخصين تطو إلي اشتباك بالأيدي واستخدمت فيه الأسلحة النارية، بسبب مسقي لري الأرض الزراعية .

وعلي الفور انتقلت القوات إلي موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني لمنع تجدد الاشتباكات، ووقف إطلاق النار. 

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قنا قنا العام قرية اولاد عمرو مدينة قنا مستشفي قنا العام

مواد متعلقة

القبض على المتهمين بإلقاء حجارة علي مقر لجنة انتخابية في قنا

رئيس جامعة قنا يناقش الخطط التنفيذية لـ"قنا التكنولوجية الأهلية"

إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين في بندر ومركز قنا

محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدان أماكن الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

موعد التقدم بالطعون على نتائج انتخابات النواب بمحافظات المرحلة الأولى

جنيهان انخفاضًا للبيضاء، سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

أبو تريكة ينعي محمد صبري بهذه الطريقة

انسحاب مثير للطيران بعد تأخره بـ 12 هدفًا أمام الأهلي في دوري السيدات

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التصرف في الأمانة من أجل المصلحة ؟ رد حاسم من مفتي الجمهورية

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بتحسين الأحوال المادية

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

المزيد
الجريدة الرسمية