الأمن يكشف ملابسات واقعة طمس لوحات سيارة أثناء سيرها بالمقطم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بصورة، تضمن قيام قائد سيارة بطمس لوحاتها المعدنية الخلفية أثناء سيره بمنطقة المقطم.

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الصورة، وتبين أنها منتهية التراخيص، كما تم تحديد وضبط قائدها (سائق – مقيم بالقاهرة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

