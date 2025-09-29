الإثنين 29 سبتمبر 2025
حوادث

إحالة شخصين للمحاكمة بتهمة إجبار أطفال على التسول وحيازة مخدر الآيس

 أحالت نيابة الجيزة شخصين بتهمة إجبار أطفال على التسول وإحرازهما  مخدر الآيس، للمحاكمة الجنائية. 

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" لاستغلالهما الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، فضلًا عن ترويج المواد المخدرة بنطاق محافظة الجيزة.

 

وُعثر بحوزتهما على كمية من مخدري "البودر" و"الأيس" وسلاح أبيض، كما تم ضبط 18 طفلًا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

و بمواجهتهما اعترفا بممارسة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لأهليتهم بإحدى دور الرعاية.

