ضبط شخصين بسبب تمزيق لافتة انتخابية لمرشح مجلس النواب بمدينة السلام

ضبط شخصين بسبب تمزيق
ضبط شخصين بسبب تمزيق لافتة انتخابية لمرشح مجلس النواب بمدينة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو يزعم قيام شخصين يستقلان سيارة "فان" بتمزيق لافتة دعائية لأحد المرشحين لمجلس النواب بالقاهرة.

تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عاملان بإحدى شركات مكافحة الحشرات ومقيمان بالقليوبية، وبحوزتهما السيارة.


وبمواجهتهما، اعترفا بأن أحدهما حال قيامهما برش مبيد حشري بأحد المطاعم بدائرة قسم شرطة السلام أول، وضع يده على اللافتة "دون قصد"، مما تسبب في سقوطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

الجريدة الرسمية