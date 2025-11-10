أخبار مصر: انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، أمطار متفاوتة وانخفاض درجات الحرارة، تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تنطلق، اليوم الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجان فرعية تحت إشراف 70 لجنة عامة، وبمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض طفيف فى درجات الحرارة بدءا من الخميس المقبل لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23:24 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 25: 26 درجة مئوية جنوب البلاد 27: 23 درجة مئوية.

أعلنت هيئة النقل البحري الماليزية، اليوم (الاثنين)، عن غرق قارب يقل نحو 70 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عدد من الناجين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

أشاد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأحمر حقق الفوز رغم أنه لم يظهر بكامل قدراته الفنية.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد ينتهي قريبا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف في شأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.

سجلت أسعار السمك والجمبري، تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث، اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، في سوق العبور للجملة.

أجلت السلطات الفلبينية أكثر من مليون شخص، وقُتل شخصان جراء فيضانات يشهدها الأرخبيل، قبيل وصول الإعصار الفائق القوة فونج وونج إلى البر عند الساحل الشرقي للبلاد.

شهدت الأيام الماضية، اكتساب أعضاء مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الثاني الحصانة البرلمانية بعد أدائهم اليمين الدستورية.

سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفض سعر لتر زيت العباد والذرة انخفاضات تراوحت بين جنيه و6 جنيهات؛ فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أكد موقع (FlightAware) المتخصص بتتبع حركة الطيران، أن أكثر من 10 آلاف رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وخارجها تم إلغاؤها أو تأجيلها نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.

يعرض مسلسل كارثة طبيعية بطولة الفنان محمد سلام قصة ولادة سبعة توائم، وهو الحدث النادر والمعقد طبيًا الذي سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحوامل بأعداد كبيرة من الأجنة.

كشفت مصادر طبية بمحافظة المنيا عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي ما زال يرقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، عقب الحادث المروع الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة.

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي.

قررت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لقطاع كفر الشيخ، إجراء أعمال الصيانة الدورية عن عدد من المحولات والمغذيات الكهربائية، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لعدد من المحولات، وذلك بدءا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

حذر قانون مباشرة الحقوق السياسية المواطنين من التخلف عن الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب دون عذر مقبول.

تتواصل اليوم منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا بعدد من المواجهات القوية والمثيرة في دور المجموعات، حيث تُقام مباريات المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في أوقات متقاربة، ضمن سعي المنتخبات لتحقيق بداية مثالية في البطولة.

أكد الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، أن قانون المسؤولية الطبية الجديد يمثل تحولًا جوهريًّا في تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، إذ يحقق توازنًا عادلًا بين حماية الممارس الصحي وضمان حقوق المتلقي للخدمة، مشيرًا إلى أن القانون يسري على القضايا الحالية والسابقة باعتباره الأصلح للمتهم.

قال لورنس ويلكرسون العقيد المتقاعد في الجيش الأمريكي إن فلاديمير زيلينسكي سيتم التخلص منه قبل عيد الميلاد إذا لم يهرب إلى إحدى فيلاته المنتشرة حول العالم.

