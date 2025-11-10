الإثنين 10 نوفمبر 2025
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط مدعومًا بتفاؤل بإعادة فتح الحكومة الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين وسط تفاؤل بأن الإغلاق الحكومي الأمريكي قد ينتهي قريبا ويرفع الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم، مما يعوض المخاوف في شأن ارتفاع الإمدادات على مستوى العالم.

وبحلول الساعة 01:23 بتوقيت جرينتش، زادت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو 0.74 في المئة إلى 64.10 دولار للبرميل، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60.25 دولار للبرميل، مرتفعا 50 سنتا أو 0.84 في المئة. صبح إنهاء الإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية، الذي دخل الآن يومه الأربعين، في متناول اليد حيث تحرك مجلس الشيوخ أمس الأحد نحو التصويت على إعادة فتح الحكومة الاتحادية.

وقال توني سيكامور، مُحلل الأسواق في مجموعة الأزمات الدولية "إعادة الفتح الوشيكة هي بمثابة دفعة مُرحّب بها، حيث ستعيد الأجور إلى 800 ألف عامل اتحادي وتُعيد تشغيل البرامج الحيوية التي سترفع ثقة المستهلكين ونشاطهم وإنفاقهم.

تحسين معنويات المخاطرة في الأسواق

وأضاف «من المفترض أن يساعد ذلك أيضا في تحسين معنويات المخاطرة في الأسواق» ويتسبب في انتعاش أسعار خام غرب تكساس الوسيط نحو 62 دولارا للبرميل.

انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنحو اثنين في المئة في الأسبوع الماضي وسجلا ثاني انخفاض أسبوعي لهما، وسط مخاوف من تخمة المعروض.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو ما يُعرف باسم «أوبك+»، على زيادة الإنتاج بشكل طفيف في ديسمبر ديسمبر، لكنها أوقفت أيضا المزيد من الزيادات في الربع الأول من العام الجاري النفط الخام في الولايات المتحدة بينما ارتفع حجم النفط المخزن على متن السفن في المياه الآسيوية إلى مثليه في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أدى تشديد العقوبات الغربية إلى تقليص الواردات إلى الصين والهند، ومع نقص حصة الاستيراد التي حدت من الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة، خوفا من تخمة المعروض.

أوبك اسعار النفط الإغلاق الحكومي الإغلاق التاريخي للحكومة الأمريكية مجلس الشيوخ الصين والهند

الجريدة الرسمية