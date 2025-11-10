إجلاء مليون شخص بسبب إعصار فونج وونج في الفلبين

18 حجم الخط

أجلت السلطات الفلبينية أكثر من مليون شخص، وقُتل شخصان جراء فيضانات يشهدها الأرخبيل، قبيل وصول الإعصار الفائق القوة فونج وونج إلى البر عند الساحل الشرقي للبلاد.

ويضرب الإعصار البالغ الشدة فونج وونج (المعروف محليًا باسم (أوان)، الفلبين بعد أقل من أسبوع على مرور الإعصار كالمايجي المدمر الذي أودى بحياة 220 شخصًا.

وفونج وونج مصحوب برياح تبلغ سرعتها 185 كيلومترًا في الساعة مع احتمال أن تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة.



وأفادت الهيئة الحكومية للدفاع المدني بإجلاء نحو 1,2 مليون شخص استباقيًا قبل وصول الإعصار. وستبقى المدارس والمرافق الرسمية مغلقة اليوم الاثنين في مناطق كثيرة من البلاد، بما في ذلك العاصمة مانيلا، وقد أُلغيت نحو 300 رحلة جوية، بحسب السلطات.



وعثر على جثة إمراة في مدينة كاتبالوجان في مقاطعة سامار، وغرق شخص في فيضان مفاجئ في جزيرة كاتاندوانيس.



وفي الشمال، في مقاطعة كاجايان، حاول السكان تثبيت منازلهم بواسطة حبال أملًا في أن تصمد أمام الرياح، على ما أظهرت صور نُشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي مقطع فيديو تحققت من صحته وكالة فرانس برس، ظهرت كنيسة في بلدة بيراك محاطة بمياه الفيضانات التي وصل ارتفاعها إلى نصف مدخلها.

إلى الجنوب، وفي جزيرة مينداناو تحديدًا، عطّلت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة حركة المرور، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

في سورسوجون، جنوب جزيرة لوزون الرئيسية، لجأ عدد من السكان إلى كنيسة في وقت مبكر. ومن بين هؤلاء، ماكسين دوجان التي أوضحت، «أُحضرت إلى هنا لأنّ الأمواج القريبة من منزلي عالية جدًا حاليًا. أعيش بالقرب من الساحل، والرياح هناك قوية جدًا».

وأوضح خبير الأرصاد الجوية الحكومي بينيسون إستاريخا، في مؤتمر صحفي، أن الإعصار قد يتسبّب في هطول «200 ملليمتر أو أكثر من الأمطار، ما قد يؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق، لن تطول فقط المناطق المنخفضة العلوّ». وتابع «يُحتَمَل أن تفيض أكبر أحواضنا المائية». ويجتاح هذا الإعصار الأرخبيل بعد أيام قليلة من الإعصار «كالمايغي» الذي أودى بأكثر من 224 شخصًا في البلاد، بحسب أحدث الأرقام الرسمية، ليصبح بذلك أعنف إعصار هذا العام. وسجّلت محافظة سيبو (الوسط) العدد الأكبر من القتلى، وتوقفت عمليات الإنقاذ فيها السبت بسبب وصول الإعصار فونج وونج.

يضرب الفلبين أو يقترب منها سنويًا نحو 20 عاصفة أو إعصارًا، وغالبًا ما تكون المناطق الفقيرة هي الأكثر تضررًا. وبحسب العلماء، يجعل التغير المناخي الناجم عن الأنشطة البشرية الظواهر الجوية المتطرفة أكثر تكرارًا وشدة وتدميرًا.

من جهة أخرى، أصدرت السلطات المختصة في اليابان تحذيرًا من أمواج مد عاتية (تسونامي) لمقاطعة إيواتي بشمال البلاد أمس الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أنه تم رصد موجة تسونامي على بعد 70 كيلومترًا قبالة ساحل مقاطعة إيواتي ومن المتوقع أن تصل إلى الشريط الساحلي المطل على المحيط الهادئ قريبًا.

وأضافت أنه من المتوقع أن يبلغ ارتفاع الموجة نحو المتر. وأظهر نظام التحذير من أمواج تسونامي في الولايات المتحدة.

وكان زلزال قوته 6.26 درجة وقع الأحد قبالة الساحل الشرقي لجزيرة هونشو، أكبر جزر اليابان، والتي تضم مقاطعة إيواتي

