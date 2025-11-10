إلغاء وتأخير 10 آلاف رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي

18 حجم الخط

أكد موقع (FlightAware) المتخصص بتتبع حركة الطيران، أن أكثر من 10 آلاف رحلة جوية داخل الولايات المتحدة وخارجها تم إلغاؤها أو تأجيلها نتيجة الإغلاق الحكومي المستمر.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الرحلات المتأخرة 7,954 رحلة، إضافة إلى إلغاء 2,298 رحلة أخرى، ليصل إجمالي الرحلات التي لم تُغادر في موعدها إلى 10,252 رحلة.

وأعلنت السلطات الأمريكية لاحقًا عن خفض عدد الرحلات بنسبة 10% في ظل استمرار الإغلاق، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذه الخطوة بأنها "ضرورة لضمان الأمن بنسبة 100%".



ويأتي ذلك بعد فشل الكونجرس الأمريكي في التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من أكتوبر، ما أدى إلى توقف عمل عدد من الوكالات الحكومية المموّلة مباشرة من الكونجرس.

واعتبر ترامب أن الخلافات مع الديمقراطيين حول الميزانية هي السبب الرئيسي في الأزمة، مشيرًا إلى أن الإدارة تستغل فترة الإغلاق لإجراء تخفيضات في الإنفاق وإلغاء برامج لا تحظى بدعم الجمهوريين.



