رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم للناشئين وأبرزها مصر وإنجلترا

منتخب مصر للناشئين،فيتو
تتواصل اليوم منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا بعدد من المواجهات القوية والمثيرة في دور المجموعات، حيث تُقام مباريات المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في أوقات متقاربة، ضمن سعي المنتخبات لتحقيق بداية مثالية في البطولة.

 جدول مباريات اليوم الاثنين

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين


كوريا الجنوبية ضد ساحل العاج 2:30 مساء
سويسرا ضد المكسيك 2:30 مساء


كولومبيا ضد كوريا الشمالية 3:30 مساء
السلفادور ضد ألمانيا 3:30 مساء


هندوراس ضد إندونيسيا 4:45 مساء
زامبيا ضد البرازيل 4:45 مساء

مصر ضد إنجلترا 5:45 مساء
فنزويلا ضد هايتي 5:45 مساء

برشلونة يقلب الطاولة على سيلتا فيجو ويلاحق ريال مدريد

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يحقق فوزًا صعبًا على ليون

شيكابالا عن خسارة السوبر المصري: الزمالك يواجه مشاكل كبيرة والفريق معمول غلط

جمال عبد الحميد: الحكم والفار والمعلق منحوا الأهلي لقب السوبر المصري

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

نجم الزمالك السابق: زيزو عنده حق وأنا لو مكانه مش هسلم على هشام نصر

غرامة 500 جنيه، عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس النواب

إلغاء وتأخير 10 آلاف رحلة جوية في أمريكا بسبب الإغلاق الحكومي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب

تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

اليوم، توقيع اتفاقيات جديدة بالنقل البري والسكك الحديدية

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

