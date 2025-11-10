مواعيد مباريات اليوم الإثنين في كأس العالم للناشئين وأبرزها مصر وإنجلترا

18 حجم الخط

تتواصل اليوم منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا بعدد من المواجهات القوية والمثيرة في دور المجموعات، حيث تُقام مباريات المجموعات الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة في أوقات متقاربة، ضمن سعي المنتخبات لتحقيق بداية مثالية في البطولة.

جدول مباريات اليوم الاثنين

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للناشئين



كوريا الجنوبية ضد ساحل العاج 2:30 مساء

سويسرا ضد المكسيك 2:30 مساء



كولومبيا ضد كوريا الشمالية 3:30 مساء

السلفادور ضد ألمانيا 3:30 مساء



هندوراس ضد إندونيسيا 4:45 مساء

زامبيا ضد البرازيل 4:45 مساء

مصر ضد إنجلترا 5:45 مساء

فنزويلا ضد هايتي 5:45 مساء

