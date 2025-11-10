أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

الإثنين 10 نوفمبر 2025
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض خفيف فى درجات الحرارة  بدءا من الخميس المقبل لتصبح درجات الحرارة على السواحل الشمالية 23:24 درجة مئوية والقاهرة الكبرى والوجه البحرى 25: 26 درجة مئوية جنوب البلاد 27: 23 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار

طقس الغد، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق


ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الاثنين  ويسود طقس خريفى معتدل مائل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى  السواحل الشمالية الغربية وحار  على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة فى  آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء ينتج عنها رذاذ خفيف وغير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  28

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 26

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 21

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

الجريدة الرسمية