خارج الحدود

مجلس الشيوخ الأمريكي يتوصل إلى اتفاق لإنهاء الإغلاق الحكومي

الكابيتول، فيتو
قالت وسائل إعلام أمريكية، إن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق من شأنه إنهاء الإغلاق الحكومي.

وأفادت شبكتا "سي إن إن" و"فوكس نيوز" بأن أعضاء مجلس الشيوخ توصلوا إلى اتفاق مؤقت لتمويل الحكومة حتى يناير، بعد خلافهم حول دعم الرعاية الصحية والإعانات الغذائية وقرارات الرئيس دونالد ترامب بفصل موظفين فيدراليين.

ومن المتوقع أن يصوّت المجلس بشكل إجرائي على هذا الاتفاق مساء الأحد.

وقال ترامب: "يبدو أننا نقترب من نهاية الإغلاق الحكومي. ستعرفون ذلك قريبا جدا".

ووفق مراسلة "سكاي نيوز عربية" في واشنطن، فإن الجمهوريين يحتاجون إلى 8 أصوات ديمقراطية لتمرير المشروع.

ورفض الديمقراطيون 14 مرة مشروع تمويل جزئي سابق طرحه الجمهوريون.

