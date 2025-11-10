فقدان 200 شخص في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الماليزية

18 حجم الخط

أعلنت هيئة النقل البحري الماليزية، اليوم (الاثنين)، عن غرق قارب يقل نحو 70 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عدد من الناجين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

انتشال عدد من الناجين



وأضافت الهيئة في بيانها أن قاربًا آخر يقل نحو 230 شخصًا فقد الاتصال به أثناء إبحاره في المياه الإقليمية، موضحةً أن عمليات البحث والإنقاذ جارية بمشاركة وحدات من خفر السواحل وسلاح البحرية الماليزية.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن جنسيات المهاجرين، في حين تُرجّح التقارير الأولية أن يكونوا من رعايا دول مجاورة حاولوا الوصول إلى الأراضي الماليزية بطرق غير شرعية.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا في الساعات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.