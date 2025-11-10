الإثنين 10 نوفمبر 2025
خارج الحدود

فقدان 200 شخص في غرق قارب مهاجرين قبالة السواحل الماليزية

غرق قارب، فيتو
غرق قارب، فيتو
أعلنت هيئة النقل البحري الماليزية، اليوم (الاثنين)، عن غرق قارب يقل نحو 70 مهاجرًا قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، مشيرةً إلى أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال عدد من الناجين، فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين.

انتشال عدد من الناجين


وأضافت الهيئة في بيانها أن قاربًا آخر يقل نحو 230 شخصًا فقد الاتصال به أثناء إبحاره في المياه الإقليمية، موضحةً أن عمليات البحث والإنقاذ جارية بمشاركة وحدات من خفر السواحل وسلاح البحرية الماليزية.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن عن جنسيات المهاجرين، في حين تُرجّح التقارير الأولية أن يكونوا من رعايا دول مجاورة حاولوا الوصول إلى الأراضي الماليزية بطرق غير شرعية.

وأكدت الهيئة أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادثين، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا في الساعات المقبلة.

