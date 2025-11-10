الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي

إسماعيل الليثي،فيتو
إسماعيل الليثي،فيتو
18 حجم الخط

كشفت مصادر طبية بمحافظة المنيا عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب الشعبي إسماعيل الليثي، الذي ما زال يرقد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى، عقب الحادث المروع الذي تعرض له قبل أيام على الطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة.

نزيف داخلي في الجمجمة 

وبحسب التقرير الطبي الصادر مؤخرًا، فإن حالة الليثي ما زالت حرجة للغاية، حيث يعاني من نزيف داخلي في الجمجمة وهبوط حاد في ضغط الدم، إضافة إلى انخفاض شديد في مستوى الوعي.

الليثي يخضع لـ جلسات غسيل كلوي 

وأوضح الفريق الطبي المشرف على حالته أن المطرب يخضع حاليًا لجلسات غسيل كلوي منتظمة، وتم توصيله بجهاز التنفس الصناعي للمساعدة على التنفس، إلى جانب تركيب محاليل وريدية وأدوية لرفع ضغط الدم في محاولة لاستقرار حالته.

متابعة دقيقة 

وأشار الأطباء إلى أن الليثي يعاني أيضًا من كسور في الضلوع وإصابات بالصدر مع اشتباه في كدمات داخلية متعددة، مؤكدين أن حالته الصحية تتطلب متابعة دقيقة داخل وحدة العناية المركزة على مدار الساعة.

