بعد مسلسل كارثة طبيعية، الحمل بسبعة توائم يزيد فرص التسمم والولادة المبكرة

18 حجم الخط

يعرض مسلسل كارثة طبيعية بطولة الفنان محمد سلام قصة ولادة سبعة توائم، وهو الحدث النادر والمعقد طبيًا الذي سلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه الحوامل بأعداد كبيرة من الأجنة.

مسلسل كارثة طبيعية

ويؤكد الأطباء أن مثل هذه الحالات تنطوي على مخاطر صحية متعددة للأم والأجنة، تتطلب متابعة دقيقة ورعاية متخصصة، بما يعكس واقع المضاعفات الطبية الحقيقية.

من جانبه حذر الدكتور يحيى دوير، استشاري أمراض النساء والتوليد، من ارتفاع نسبة المضاعفات الصحية لدى السيدات الحوامل بتوأم أو أكثر، مؤكدًا أن الحمل المتعدد العالي يعد من الحالات الطبية الدقيقة التي تتطلب متابعة دقيقة ومستوى عاليا من الرعاية الطبية.

المخاطر الصحية التي تواجه الحوامل

وأوضح دوير في تصريحات خاصة لـ “فيتو” أن من أبرز المخاطر الصحية التي تواجه الحوامل في هذه الحالات ارتفاع ضغط الدم الحملي وتسمم الحمل، حيث تزيد نسب حدوثهما بمقدار يتراوح بين ضعفين إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالحمل الأحادي، إلى جانب الأنيميا الشديدة الناتجة عن زيادة احتياجات الجسم من العناصر الغذائية اللازمة لنمو الأجنة.

وأشار إلى أن سكري الحمل من المضاعفات الشائعة أيضًا، نتيجة التغيرات الهرمونية المرتبطة بالمشيمة التي تؤدي إلى مقاومة الأنسولين، مما قد يسبب تفاوتًا في نمو الأجنة داخل الرحم.

كما ترتفع فرص النزيف بعد الولادة نتيجة تمدد الرحم الزائد عن الحد الطبيعي.

احتمالات الولادة المبكرة

وأضاف أن احتمالات الولادة المبكرة تزداد بشكل ملحوظ، فقد تحدث في الشهر السادس أو السابع في حالات الحمل المتعدد، بينما غالبًا ما تكون الولادة في الأسبوع 37 في الحمل بتوأم واحد، أما في الحمل بأربعة أجنة فتحدث الولادة غالبًا قبل الأسبوع 32 من الحمل.

ولفت دوير إلى أن نقص الوزن عند الولادة وتأخر النمو داخل الرحم من المضاعفات المتوقعة أيضًا، نتيجة تباين تدفق الدم إلى كل جنين داخل المشيمة، مؤكدًا أن المتابعة المستمرة والفحوصات المنتظمة بالموجات فوق الصوتية والتحاليل الدورية تمثل الركيزة الأساسية للحد من هذه المخاطر وضمان سلامة الأم والأجنة.

