محمد عبد الجليل: الأهلي لعب بـ60% من مستواه أمام الزمالك

أشاد محمد عبد الجليل، نجم الكرة المصرية السابق، بأداء النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك، مؤكدًا أن الفريق الأحمر حقق الفوز رغم أنه لم يظهر بكامل قدراته الفنية.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان»: "الأهلي قدّم حوالي 60% فقط من مستواه الحقيقي أمام الزمالك، لكن ما أعجبني أكثر هو الانضباط التكتيكي الكبير داخل الملعب، حيث التزم اللاعبون بتعليمات الجهاز الفني بشكل واضح طوال اللقاء".

وتابع: "أشرف بن شرقي بدأ المباراة في مركز الجناح، لكنه تحرك بذكاء إلى عمق الملعب في لقطة الهدف، ونجح في التسجيل بمهارة. كما أن جراديشار كان له دور كبير في الهدف بعدما تحرك خارج مركزه لفتح المساحة أمام بن شرقي".

وتحدث عبد الجليل عن أخطاء الزمالك الدفاعية قائلًا: "حسام عبدالمجيد ارتكب خطأ في التعامل مع طاهر محمد طاهر في الهدف الثاني للأهلي، وكان عليه إيقاف اللاعب مبكرًا قبل وصوله إلى منطقة الجزاء".

