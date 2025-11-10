قطع التيار الكهربائي اليوم عن 18 منطقة في كفر الشيخ.. اعرف السبب

18 حجم الخط

قررت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لقطاع كفر الشيخ، إجراء أعمال الصيانة الدورية عن عدد من المحولات والمغذيات الكهربائية، وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لعدد من المحولات، وذلك بدءا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

وتابع بيان شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لقطاع كفر الشيخ، بأنه سيتم قطع الكهرباء في دسوق عن جزء من قرية شباس الشهداء، وفي الرياض عن قرية الخريجين، وقرية الدرملي، وقرية أبو مصطفى وتوابعها، وقرية الضبعة وتوابعها، وفي بلطيم عن قرية أبو سكين وتوابعها.

كما سيتم قطع الكهرباء في مطوبس عن قرية المعدية، وقرية أبو خشبة وتوابعها، وقرية كمسيون شرق، والغار، والدوايدة، والدهر، وفي مركز فوه عن قرية عربان وتوابعها.

أما في مركز كفر الشيخ، سيتم قطع التيار الكهربائي عن قرية شنو وتوابعها، وقرية عثمان وتوابعها، وقرية الحمراوي وتوابعها، وقرية أريمون وتوابعها.

وناشدت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بضرورة تدبير احتياجاتهم من التيار الكهربائي فترة انقطاع التيار الكهربائي وحتى عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.