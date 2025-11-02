أخبار مصر: حادثان إرهابيان يهزان أمريكا وبريطانيا، تعليق مثير من صلاح رغم إنجازه التاريخي، أسعار مفاجأة تهز سوق السمك

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في طقس اليوم الأحد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة ممطرة تبدأ مساء الأحد اليوم حتى غد الإثنين، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الدلتا وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

البرلمان يناقش اليوم تعديل اتفاقية مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 496 لسنة 2025 بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاق التعاون بين مصر وروسيا بشأن مشروع محطة الضبعة النووية، والمتضمن إضافة منظومة الحماية المادية إلى نطاق أعمال المقاول العام الروسي.

بعد استغاثة مادورو، أول تحرك روسي لدعم قادة فنزويلا ضد "القوة المفرطة" الأمريكية

فتحت روسيا، اليوم الأحد، الباب أمام صدام جديد مع الولايات المتحدة، بعد إعلان الخارجية الروسية دعم قادة فنزويلا وتنديدها باستخدام "القوة العسكرية المفرطة" الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي.

لست سعيدا وهناك مشكلة، أول تعليق من محمد صلاح بعد تألقه أمام أستون فيلا

رغم رد محمد صلاح عمليا على منتقديه ومساهمته في عودة الانتصارات لفريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي أمام أستون فيلا بنتيجة 2-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي بعد 4 هزائم متتالية، إلا أنه أبدى عدم سعادته، كاشفا سر تراجع أدائه وتقهقر الريدز.

عيب والله بالراحة شوية، عمرو محمود ياسين يهاجم منتقدي مخرج حفل افتتاح المتحف الكبير

هاجم المؤلف عمرو محمود ياسين، منتقدي مخرج حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، موجها رسالة لاذعة لهؤلاء.

انفجار في جامعة هارفارد والسلطات الأمريكية تلاحق شابين مقنعين (صور)

أفادت الشرطة الأمريكية بأنها فتحت تحقيقًا موسعًا بعد وقوع تفجير قالت إنه "متعمد" في كلية الطب بـجامعة "هارفارد" في بوسطن، في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

النواب يناقش اليوم زيادة رسوم المعاملات القنصلية للمصريين في الداخل والخارج

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة العلاقات الخارجية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بـفرض رسوم على مباني وزارة الخارجية في الخارج.

الأهلي والزمالك ومان سيتي وبرشلونة، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأحد عدد من المباريات الهامة والقوية في مختلف البطولات والدوريات، أبرزها الدوري المصري والدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني.

من منظور نقدي، ماذا قالت الدكتورة عزة هيكل عن حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟

انتقدت الدكتورة عزة أحمد هيكل، عميدة كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية البحرية سابقا، وابنة الدكتور أحمد هيكل وزير الثقافة الأسبق، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

أشرف عليها ترامب بنفسه، الجيش الأمريكي ينفذ ضربة مميتة على سفينة قرب فنزويلا (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة مميتة على سفينة تديرها منظمة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، مما أدى إلى مقتل 3 رجال كانوا على متنها، نقلا عن "رويترز".

محمد صلاح يزين تاريخ ليفربول برقم لم يحققه سوى أسطورتين، وحساب النادي: أمر لا يصدق

اقتحم محمد صلاح تاريخ نادي ليفربول بعد تسجيله هدفًا في فوز فريقه على حساب أستون فيلا في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

حريق هائل بمحل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة في المنيا

نشب منذ قليل، حريق هائل داخل محل مأكولات شعبية في أحد أبراج الجامعة بالمنيا، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

اليوم، انطلاق انتخابات غرفة الصناعات الغذائية لاختيار مجلس إدارة جديد

تستعد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لخوض محطة انتخابية جديدة لاختيار مجلس إدارتها للدورة 2025 – 2029، اليوم الأحد 2 نوفمبر، بمقر الاتحاد من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

فتنة الأموال تهز بيت "إمبراطور الفن"، محكمة أزمير تتدخل لإنهاء أزمة إبراهيم تاتليسس مع ابنه

في تطور جديد للخلاف العائلي الحاد بين النجم التركي إبراهيم تاتليسس وابنه الأكبر أحمد، بعد أن قررت محكمة في إزمير إلزام الابن بعدم الاقتراب من والده وتركيب سوار إلكتروني للمراقبة.

في حضرة ميسي، إنتر ميامي يسقط أمام ناشفيل ويواجه خطر الخروج من الأدوار الإقصائية (فيديو)

بشكل مفاجئ وفي حضرة ميسي، سقط إنتر ميامي أمام نظيره ناشفيل بنتيجة 2-1 في المباراة الثانية من الدور الأول لملحق كأس الدوري الأمريكي، التي جمعت الفريقين، فجر اليوم الأحد.

الشرطة البريطانية: عملية الطعن حادث كبير ومكافحة الإرهاب تتدخل في التحقيق

اعتقلت الشرطة البريطانية شخصين بعد حادث طعن استهدف عددا من الأشخاص على متن قطار متجه إلى شمال إنجلترا.

قبل نظر أولى جلسات محاكمته، نص أقوال البلوجر محمد عبد العاطي المثيرة التي أحالته للجنايات

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد 2 نوفمبر أولى جلسات محاكمة البلوجر محمد عبد العاطي، بتهمة نشر فيديوهات مخلة.

اليوم، بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن"

تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد 2 /11 /2025، حتى يوم 5 /2/ 2026، تسليم قطع الأراضي السكنية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالحي الثالث وحي شمال الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك وفقًا للجدول المقرر.

عشرات القتلى والجرحى في انفجار داخل مركز تجاري بالمكسيك (فيديو)

لقي 23 شخصا بينهم أربعة أطفال على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون في انفجار وقع في مركز تجاري بمدينة هيرموسيلو بولاية سونورا في شمال غرب المكسيك، حسبما أفاد حاكم الولاية ألفونسو دورازو.

من القمح والزيتون إلى اللبن المخمر بالعسل، نص بردية فرعونية عن صحة المصريين

كشف المعهد القومي للتغذية عن إحدى البرديات الفرعونية التى تحدثت عن مجموعة من النصائح الغذائية التي تؤكد إدراك المصري القديم لأهمية الغذاء المتوازن في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

انخفاض يتجاوز الـ 30 جنيها وارتفاع يصل إلى 119، أسعار غريبة للسمك اليوم بالأسواق

أسعار السمك اليوم، سجلت أسعار الأسماك اليوم الأحد في أسواق التجزئة، تباينًا ملحوظًا، مع انخفاض عدد من الأصناف الرئيسية.

