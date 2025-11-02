انفجار في جامعة هارفارد والسلطات الأمريكية تلاحق شابين مقنعين (صور)

أفادت الشرطة الأمريكية بأنها فتحت تحقيقًا موسعًا بعد وقوع تفجير قالت إنه "متعمد" في كلية الطب بـجامعة "هارفارد" في بوسطن، في وقت مبكر من صباح يوم السبت.

وأوضحت الشرطة الأمريكية في بيان أن "شرطيًّا في الجامعة، استجاب لإنذار حريق، حاول إيقاف شخصين مجهولين ركضا من مبنى جولدنسون قبل أن يتوجه إلى الموقع الذي انطلق فيه الإنذار".

Police have released surveillance images of two potential suspects following Saturday morning’s intentional explosion at Harvard Medical School in Boston. https://t.co/YYY4YxmZs9 November 2, 2025

وبحسب تقييم أولي أجرته وحدة مكافحة الحرائق التابعة لإدارة الإطفاء في بوسطن، فإن الانفجار "كان متعمدًا، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس".



وذكرت إدارة إطفاء بوسطن أن "الانفجار كان متعمَّدًا، وأن رجال الشرطة لم يعثروا على عبوات ناسفة إضافية في عملية مسح للمبنى".

JUST IN: Harvard University released three photos of two suspects wanted in connection with an overnight explosion on the medical campus.



📸 Courtesy: Harvard Universityhttps://t.co/7jiR13lFCm pic.twitter.com/kKNlCiqjeM — WCVB-TV Boston (@WCVB) November 1, 2025

ونُشرت الشرطة، مساء السبت، صور لشخصين التقطتها كاميرات المراقبة، في الجامعة، ظهر أحدهما بِقناعٍ، بينما ارتدى الآخر سترة بغطاء رأس وغطاء للوجه.



وطلبت الجامعة المساعدة على التعرف على الأفراد، فيما يجري التحقيق في الانفجار من قبل إدارة شرطة جامعة "هارفارد" بالتعاون مع شركاء إنفاذ القانون المحليين والولائيين والفيدراليين.



