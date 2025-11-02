اليوم، انطلاق انتخابات غرفة الصناعات الغذائية لاختيار مجلس إدارة جديد

تستعد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لخوض محطة انتخابية جديدة لاختيار مجلس إدارتها للدورة 2025 – 2029، اليوم الأحد 2 نوفمبر، بمقر الاتحاد من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وأعلنت القائمة النهائية للمرشحين وتضم الـ 3 فئات لأحجام المنشآت العاملة في القطاع.

وتهدف هذه الانتخابات إلى تشكيل مجلس إدارة يعكس التنوع داخل القطاع ويمثل مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات ودعم خطط النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.

