الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اليوم، انطلاق انتخابات غرفة الصناعات الغذائية لاختيار مجلس إدارة جديد

غرفة الصناعات الغذائية،
غرفة الصناعات الغذائية، فيتو

تستعد غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لخوض محطة انتخابية جديدة لاختيار مجلس إدارتها  للدورة 2025 – 2029، اليوم الأحد 2 نوفمبر، بمقر الاتحاد من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وأعلنت القائمة النهائية للمرشحين وتضم الـ 3 فئات لأحجام المنشآت العاملة في القطاع.

وتهدف هذه الانتخابات إلى تشكيل مجلس إدارة يعكس التنوع داخل القطاع ويمثل مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يساهم في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات ودعم خطط النمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة

الأكثر قراءة

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

مركز صادم لأصحاب الأرض، ترتيب منتخبات كأس العالم لناشئي كرة اليد 2025

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

بإطلالة فرعونية، عمرو دياب يتألق في حفل دبي ويوجه رسالة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير (فيديو)

ليفربول يتقدم على أستون فيلا بهدف محمد صلاح في الشوط الأول

برودة في القاهرة وحار بالصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

خبيرة مومياوات تكشف مفاجأة عن تحنيط "توت عنخ آمون" لأجنته

أجملهم لدغة صلاح، أهداف مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي (فيديو)

خدمات

المزيد

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض البتلو الصافي وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤيا السلحفاة في المنام وعلاقتها بالوصول إلى مكانة كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية