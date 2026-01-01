خالد الطوخي يهنئ الرئيس السيسي وأسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحلول العام الميلادي الجديد

18 حجم الخط

الطوخى: القيادة السياسية حققت إنجازات تاريخية بجميع القطاعات في وقت قياسي



دعم الرئيس السيسي للتعليم يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية



جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا صرح أكاديمي ذكي بمعايير عالمية يواكب تطورات التعليم الحديث



وجه خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، رسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2026، أعرب خلالها عن أصدق التمنيات لسيادته بدوام التوفيق والسداد، داعيا المولى عز وجل أن يبارك جهوده ويعينه على استكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادته الرشيدة، في ظل الجمهورية الجديدة.

وأكد الطوخي أن الرئيس السيسي يمثل نموذجا للقيادة الوطنية الملهمة التي استطاعت خلال سنوات قليلة أن تحدث طفرات غير مسبوقة في مختلف القطاعات، موجها التحية والتقدير لما تبذله الدولة المصرية من جهود في بناء الإنسان المصري، وعلى رأسها دعم التعليم والبحث العلمي، كركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وحرص خالد الطوخي على توجيه التهنئة إلى أسرة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بداية من رئيس الجامعة، مرورا بعمداء الكليات، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والإداريين، وجميع العاملين، وصولا إلى طلاب الجامعة الذين وصفهم بأنهم "الركيزة الأساسية لمستقبل الوطن".

ودعا الطوخي الطلاب إلى بذل المزيد من الجهد والتحصيل العلمي، مشددا على أن العلم والمعرفة هما السبيل الحقيقي لتحقيق التقدم، مطالبا إياهم بالتوسع في القراءة والانفتاح على مصادر المعرفة الحديثة، لما لذلك من دور كبير في تشكيل الوعي وتنمية قدرات التفكير النقدي والإبداعي.

وأكد الطوخي على استمرار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا في أداء رسالتها التعليمية والبحثية على أعلى مستوى، بما يواكب متطلبات العصر ويعزز مكانتها كمؤسسة أكاديمية رائدة تدعم التنمية الشاملة وتخدم قضايا الوطن.

وتأتي التهنئة في إطار حرص خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، على دعم الجهود المخلصة التي يبذلها جميع العاملين في الجامعة من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتوفير بيئة أكاديمية متكاملة تواكب أحدث المعايير العالمية وأنظمة الجامعات الذكية.

وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من أعرق الجامعات الخاصة في مصر، وواحدة من أوائل المؤسسات التعليمية التي أرست دعائم قوية للتعليم الجامعي الخاص على أسس من الجودة والتميز، وعلى مدار أكثر من ربع قرن، نجحت الجامعة في ترسيخ مكانتها المرموقة بين الجامعات المصرية والإقليمية بفضل ما تقدمه من برامج أكاديمية متطورة، وإنجازات ملموسة في مجالات البحث العلمي، والرعاية الصحية، والمسؤولية المجتمعية، وكانت الجامعة قد احتفلت بيوبيلها الفضي بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها.

