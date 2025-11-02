الأحد 02 نوفمبر 2025
أخبار مصر

رياح مثيرة للأتربة وأمطار، الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في طقس الأحد

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة ممطرة تبدأ مساء الأحد اليوم حتى غد الإثنين، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الدلتا وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

كما حذرت من نشاط للرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية تكون مثيرة للرمال والاتربة أحيانا على بعض المناطق.

 

برودة في القاهرة وحار بالصعيد، الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الأحد

طقس افتتاح المتحف المصري الكبير، خريفي نهارا مائل للبرودة ليلا، أمطار خفيفة، وظاهرة غير مؤثرة في أجواء الاحتفال

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن نشاط الرياح اليوم على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يسود طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء.

كما توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وحار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلا، مائل للبرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  29

درجة الحرارة الصغرى: 21

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى: 22
  

