الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق هائل بمحل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة في المنيا

حريق هائل في محل
حريق هائل في محل مأكولات شعبية، فيتو

نشب منذ قليل، حريق هائل داخل محل مأكولات شعبية في أحد أبراج  الجامعة بالمنيا، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 حريق هائل في محل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة بالمنيا 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق هائل داخل محل مأكولات شعبية فول وفلافل في أبراج الجامعة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى حيث تكثف الحماية المدنية من جهودها من أجل إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث حوادث المنيا الاجهزة الامنية في المنيا اخبار حوادث المنيا حوادث المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم المنيا محافظة المنيا

مواد متعلقة

وفاة خفير مزلقان دهسه قطار في المنيا خلال محاولته إنقاذ مواطن

النيابة تأمر باستخراج جثمان سيدة توفيت أثناء ولادة قيصرية بالمنيا لعرضها على الطب الشرعي

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بزراعي المنيا

إصابة 5 أشخاص في تصادم مركبتي "توك توك" ببني مزار

مصرع شخصين في حادثين منفصلين بالمنيا

إخماد حريقين في مخبزين بالمنيا وإصابة عاملين بحروق

مصرع وإصابة 6 أشخاص إثر انهيار عقار بالمنيا

إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

الأكثر قراءة

"الوقت الذي يحتاجه" يحصد جائزة مهرجان تطوان السينمائي في المغرب

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

بعد استغاثة مادورو، أول تحرك روسي لدعم قادة فنزويلا ضد "القوة المفرطة" الأمريكية

مركز صادم لأصحاب الأرض، ترتيب منتخبات كأس العالم لناشئي كرة اليد 2025

حريق هائل بمحل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة في المنيا

لست سعيدا وهناك مشكلة، أول تعليق من محمد صلاح بعد تألقه أمام أستون فيلا

من القمح والزيتون إلى اللبن المخمر بالعسل، نص بردية فرعونية عن صحة المصريين

البرلمان يناقش اليوم تعديل اتفاقية مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية

خدمات

المزيد

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انخفاض البتلو الصافي وارتفاع الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية