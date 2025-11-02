حريق هائل بمحل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة في المنيا

نشب منذ قليل، حريق هائل داخل محل مأكولات شعبية في أحد أبراج الجامعة بالمنيا، ودفعت الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

حريق هائل في محل مأكولات شعبية بأبراج الجامعة بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن اندلع حريق هائل داخل محل مأكولات شعبية فول وفلافل في أبراج الجامعة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى حيث تكثف الحماية المدنية من جهودها من أجل إخماد الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

