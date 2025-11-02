الأحد 02 نوفمبر 2025
من القمح والزيتون إلى اللبن المخمر بالعسل، نص بردية فرعونية عن صحة المصريين

كشف المعهد القومي للتغذية عن إحدى البرديات الفرعونية التى تحدثت عن مجموعة من النصائح الغذائية التي تؤكد إدراك المصري القديم لأهمية الغذاء المتوازن في الحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض.

 

الوعي الغذائي والصحة العامة

وقال المعهد القومي للتغذية في منشور توعوي له بالتزامن مع احتفال افتتاح المتحف المصري الكبير أنه منذ فجر التاريخ، كانت مصر أرض النيل مهد الحكمة والعلم، ليس فقط في الطب والهندسة، بل أيضًا في الوعي الغذائي والصحة العامة. 

وجاء في نص البردية: "يا بني، أكثر من تناول الخضراوات والفاكهة، وكلَّ من الحنطة (القمح) والشعير، واعصر الزيتون، ولا تقتل الحيوان، فهو للحرث، واصطد السمك من النهر ولا تلوث ماءه، وكل اللبن المخمر المحلي بالعسل".

 

أكد معهد التغذية أن هذه الوصايا القديمة توضح مدى سبق المصريين القدماء في فهم مبادئ التغذية السليمة، حيث ركزوا على تناول الحبوب الكاملة، والخضراوات، والفاكهة، والدهون الصحية المستخلصة من الزيتون، مع الدعوة إلى حماية البيئة والنهر من التلوث. 

كما تضمنت إشارة واضحة إلى تناول الألبان المخمرة بالعسل، وهي عادة تثبت الدراسات الحديثة فوائدها الكبيرة لصحة الجهاز الهضمي والمناعة.

كيف تكون نباتيًا بطريقة صحية وآمنة؟ معهد التغذية يوضح

صدق أو لا تصدق، "معهد التغذية" يكشف عن وجبة إفطار متكاملة بـ30 جنيها تكفي 4 أفراد

ويرى  المعهد القومي للتغذية أن هذه التوجيهات الفرعونية تتماشى بشكل لافت مع أحدث توصيات الجمعيات العلمية العالمية للوقاية من الأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسمنة والسكري، مؤكدين أن المصري القديم أدرك بالفطرة أن الاعتدال في الغذاء هو مفتاح الصحة والعافية.

