فتنة الأموال تهز بيت "إمبراطور الفن"، محكمة أزمير تتدخل لإنهاء أزمة إبراهيم تاتليسس مع ابنه

في تطور جديد للخلاف العائلي الحاد بين النجم التركي إبراهيم تاتليسس وابنه الأكبر أحمد، بعد أن قررت محكمة في إزمير إلزام الابن بعدم الاقتراب من والده وتركيب سوار إلكتروني للمراقبة.



وجاء القرار بعد دعوى رفعها إبراهيم تاتليسِس ضد ابنه، متهما إياه بـ"التهديد" والتدخل في شئونه الخاصة وأملاكه.

واستجابت المحكمة الثانية لشئون الأسرة في إزمير لطلب الفنان، وأصدرت أمرا تقييديا يمنع أحمد من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات، بحيث يفعل السوار الإلكتروني إنذارا تلقائيا عند تجاوز الحد المسموح به، وتخطر السلطات فورا.

من جهته، علق أحمد تاتليسس على القرار عبر محاميه نجمي أوغور جيليكيل، الذي أوضح في بيان أن موكله لم يتواصل مع والده منذ أكثر من عام، وأن القرار جاء "دون مبرر قانوني واضح"، مؤكدًا أن أحمد "لم يقم بأي تصرف مخالف للقانون، وأنه سيلجأ إلى القضاء للدفاع عن حقوقه".

وتعود جذور الأزمة إلى نزاع مالي وعقاري داخل العائلة، حيث طالب أحمد بتعيين وصي على والده بدعوى معاناته من اضطرابات نفسية، بينما رفع إبراهيم دعوى ضد حفيده ميرت تاتليسس بتهمة احتلال شقته في منطقة ساريير بإسطنبول. كما سبق أن رفع دعوى أخرى ضد أحمد لاستخدامه اسم "تاتليسس" كعلامة تجارية دون إذنه.

وتذكر وسائل الإعلام التركية أن العلاقة بين الأب وابنه كانت وثيقة في الماضي، إذ كان أحمد من أوائل من هرعوا لإنقاذ والده عقب حادث السير الذي تعرض له في بودروم عام 2022، غير أن إبراهيم وصف تصرف ابنه آنذاك بأنه "تمثيل"، ما فاقم التوتر بينهما.

والأزمة التي وصفتها الصحف التركية بأنها "الأكبر في الوسط الفني التركي منذ سنوات"، لم تقتصر على أحمد وحده، إذ امتدت إلى خلافات بين أبناء إبراهيم من زيجات مختلفة، أبرزها التوتر بين ديلان تشيطاك تاتليسس وبعض إخوتها حول الميراث وإدارة ممتلكات العائلة.

وتؤكد التقارير أن النزاع العائلي اتخذ طابعا قضائيا وإعلاميا واسعا، في وقت يلتزم فيه الفنان الكبير الصمت حيال تفاصيل ما يجري.

ويعد إبراهيم تاتليسس، المولود عام 1952 في مدينة شانلي أورفا جنوب شرقي تركيا، من أشهر نجوم الغناء الشعبي التركي، إذ يلقب بـ"الإمبراطور".

بدأ مسيرته في سبعينيات القرن الماضي وحقق شهرة واسعة بأغانيه التي جمعت بين الطابع الكردي والعربي والتركي، مثل Ayağında Kundura وDom Dom Kurşunu. كما شارك في التمثيل والإنتاج وامتلك مطاعم وشركات فنية.

وتعرض عام 2011 لمحاولة اغتيال خطيرة أصيب فيها برصاصة في الرأس، لكنه تعافى بعد علاج طويل وعاد إلى الساحة الفنية، محتفظا بمكانة أسطورية في الذاكرة الموسيقية التركية.

