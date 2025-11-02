الأحد 02 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عشرات القتلى والجرحى في انفجار داخل مركز تجاري بالمكسيك

انفجار داخل مركز
انفجار داخل مركز تجاري بالمكسيك، فيتو

لقي 23 شخصا بينهم أربعة أطفال على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون في انفجار وقع في مركز تجاري بمدينة هيرموسيلو بولاية سونورا في شمال غرب المكسيك، حسبما أفاد حاكم الولاية ألفونسو دورازو.

 أوضحت صحيفة "يونيفرسال" أن الانفجار دوى في أحد فروع سلسلة متاجر "والدو" المحلية، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى بعد الحادث مباشرة.


ونقلت الصحيفة عن السلطات قولها إن "اثني عشر شخصًا أصيبوا وأكثر من عشرين لقوا حتفهم، بينهم أربعة قُصّر"، مشيرةً إلى أن المصابين يعانون من حروق متفاوتة.
 وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا تبعه حريق وقع بعد ظهر يوم السبت في متجر "والدوس"، وأضافت أن هناك أربعة قاصرين بين القتلى وأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وحروق، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

وأفاد رجال الإطفاء بأنه "بفضل التدخل السريع لفرق الطوارئ، منع الحريق من الانتشار إلى المتاجر المجاورة".

واستبعدت السلطات الأمنية في ولاية سونورا أن يكون الانفجار "هجوما أو حدثا مرتبطا بعمل عنيف ضد المدنيين".

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مركز تجاري انفجار مدينة هيرموسيلو بولاية سونورا فرق الطوارئ ولاية سونورا

الأكثر قراءة

قبل نظر أولى جلسات محاكمته، نص أقوال البلوجر محمد عبد العاطي المثيرة التي أحالته للجنايات

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

انفجار في جامعة هارفارد والسلطات الأمريكية تلاحق شابين مقنعين (صور)

بدأت وتوغلت في سماء المحافظات، الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب مصر عدة ساعات

عشرات القتلى والجرحى في انفجار داخل مركز تجاري بالمكسيك

أبطال منعهم الحظ من كتابة التاريخ، موعد عودة منتخب كرة اليد بعد ختام مونديال الناشئين

بعد وصفه بـ"قرد هارب خطير على البشر"، ترامب يهاجم ويحرض على مقدم برامج أمريكي شهير

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض في الموز لأول مرة وارتفاع يكتب شهادة وفاة لـ"المانجو"

تصل إلى المؤبد، عقوبة استخدام العنف لتوجيه الناخبين في ماراثون مجلس النواب

انخفاض الذرة وهذا سعر كريستال بعد موجة الارتفاع، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

تصل إلى 2285 جنيها، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 2 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads