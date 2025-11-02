عشرات القتلى والجرحى في انفجار داخل مركز تجاري بالمكسيك

لقي 23 شخصا بينهم أربعة أطفال على الأقل مصرعهم وأصيب 12 آخرون في انفجار وقع في مركز تجاري بمدينة هيرموسيلو بولاية سونورا في شمال غرب المكسيك، حسبما أفاد حاكم الولاية ألفونسو دورازو.

أوضحت صحيفة "يونيفرسال" أن الانفجار دوى في أحد فروع سلسلة متاجر "والدو" المحلية، ما أدى إلى اشتعال النيران في المبنى بعد الحادث مباشرة.



ونقلت الصحيفة عن السلطات قولها إن "اثني عشر شخصًا أصيبوا وأكثر من عشرين لقوا حتفهم، بينهم أربعة قُصّر"، مشيرةً إلى أن المصابين يعانون من حروق متفاوتة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن انفجارا تبعه حريق وقع بعد ظهر يوم السبت في متجر "والدوس"، وأضافت أن هناك أربعة قاصرين بين القتلى وأن عدة أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة وحروق، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.

#ÚltimaHora | 🚨De forma preliminar, autoridades reportan 22 personas sin vida, seis hombres, nueve mujeres y siete menores, tras una explosión seguida de un incendio en el centro de Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/tG76QTSzOS November 2, 2025

وأفاد رجال الإطفاء بأنه "بفضل التدخل السريع لفرق الطوارئ، منع الحريق من الانتشار إلى المتاجر المجاورة".

واستبعدت السلطات الأمنية في ولاية سونورا أن يكون الانفجار "هجوما أو حدثا مرتبطا بعمل عنيف ضد المدنيين".

وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب وملابسات الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.