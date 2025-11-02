أشرف عليها ترامب بنفسه، الجيش الأمريكي ينفذ ضربة مميتة على سفينة قرب فنزويلا (فيديو)

أعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، اليوم الأحد، أن الجيش الأمريكي نفذ ضربة مميتة على سفينة تديرها منظمة لتهريب المخدرات في منطقة الكاريبي، مما أدى إلى مقتل 3 رجال كانوا على متنها، نقلا عن "رويترز".

وأفاد الوزير، في منشور على موقع "إكس"، أن العملية، التي أشرف عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونُفذت في المياه الدولية، استهدفت سفينة معروفة بنقلها المخدرات على طريق تهريب، ولم يصب أي من القوات الأمريكية بأذى.



ومنذ عدة أسابيع، تهاجم القوات الأمريكية قوارب سريعة قبالة سواحل فنزويلا يشتبه في أنها تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وأسفرت الهجمات عن مقتل العشرات حتى الآن.

Today, at the direction of President Trump, the Department of War carried out a lethal kinetic strike on another narco-trafficking vessel operated by a Designated Terrorist Organization (DTO) in the Caribbean.



This vessel—like EVERY OTHER—was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/W7xqeMpSUi — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 2, 2025

تعرضت هذه الإجراءات لانتقادات واسعة، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لم تستند في البداية لأي أساس قانوني لأفعالها.

وتتهم واشنطن فنزويلا بتصدير المخدرات والعنف إلى الولايات المتحدة.

ووفقا للحكومة الأمريكية، حوّل نظام مادورو فنزويلا إلى دولة مخدرات، ودخل في شراكة مع حرب العصابات الكولومبية لتصدير المخدرات إلى أوروبا والولايات المتحدة من خلال ما يسمى "كارتل الشمس"، وهي عصابة إجرامية مشتبه بها يُزعم أنها تتألف من مسؤولين فنزويليين رفيعي المستوى.

ومن جانبه، رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، مزاعم الحكومة الأمريكية بأن بلاده متورطة في تهريب المخدرات، نقلا عن "وكالة الأنباء الألمانية".

قال مادورو: "فنزويلا بريئة، كل ما يتم القيام به ضد فنزويلا لا يخدم إلا تبرير حرب، وتغيير نظام، وسرقة ثروتنا النفطية الهائلة".

وعلق رئيس فنزويلا، السبت، في اجتماع للبرلمانيين من منطقة الكاريبي الكبرى في كاراكاس: "كفى تهديدات، كفى فاشية".

واعتبر مادورو أن أحد أسباب التوترات مع الولايات المتحدة هو أن فنزويلا لديها أكبر احتياطيات نفطية، ورابع أكبر احتياطيات غاز في العالم.

